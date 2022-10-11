Эксперт Кулешова напомнила о необходимости соблюдения питьевого режима осенью

Эксперт компании по производству фильтров для воды Мария Кулешова рассказала, что в холодный период не менее важно соблюдать правильный водный баланс, чем в жаркий.

В переходный период от жаркого времени года к холодному организм испытывает стресс, который часто проявляется апатией и потерей работоспособности, напомнила специалист в беседе с «Известиями».

Достаточное количество воды поддерживает работу центральной нервной системы и всех ферментных систем, отметила Кулешова.

«Вода, как универсальный растворитель, выводит токсины. При её недостатке вредные вещества надолго задерживаются в организме, снижая эффективность иммунной защиты. В свою очередь, ослабленная иммунная система с меньшей эффективностью борется с вирусами, усугубляя течение болезни», — уточнила эксперт.

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