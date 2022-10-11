Кардиолог Калинкин назвал дефицит железа распространённой причиной хронической усталости

Врач-кардиолог, сомнолог кандидат медицинских наук Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал, что ряд серьёзных заболеваний может сопровождаться ощущением упадка сил.

«Причин, по которым люди ощущают быструю утомляемость и упадок сил, могут быть десятки, если не сотни. Но на первое место сегодня я бы поставил дефицит железа... В России, по экспертным оценкам, в той или иной степени недостаток железа испытывают до 50% населения», — сказал врач в беседе с kp.ru.

Также в ряду распространённых причин упадка сил и ухудшения эмоционального настроя он упомянул сокращение светового дня, скрытую депрессию, нарушение сна, эндокринные, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.