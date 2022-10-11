Профессор Воробьёв предупредил о риске развития проблем с сердцем из-за переохлаждения

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв предупредил, что от переохлаждения может развиться опасное заболевание — инфекционный эндокардит.

«Есть такая окопная болезнь — инфекционный эндокардит, которая развивается при переохлаждении и сырости. Это как раз к вопросу мокрых ног. Эта патология может развиваться и в домашних условиях. Это очень неприятная и тяжёлая патология. Иногда смертельная», — уточнил Воробьёв в беседе с URA.RU.

Есть также риск развития воспаления внутренних органов, добавил профессор. Речь, в частности, о стрептококковых инфекциях, которые приводят к ревматическим атакам, отметил специалист.

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