Диетолог Дюваль посоветовала есть тёмный виноград при нарушении кровообращения

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что, если человек ощущает холод из-за нарушения кровообращения, ему стоит изменить свой рацион.

«Если у вас мёрзнут конечности, я рекомендую украсить свой рацион виноградом тёмных сортов. В нём содержится вещество ресвератрол, которое достаточно быстро и безопасно восполняет необходимые для питания сосудов элементы. Это даёт мощный оздоровительный эффект. Достаточно есть по 100 гр. тёмного винограда в день, чтобы улучшить состояние сосудов», — посоветовала Дюваль в эфире радио Sputnik.

Она обратила внимание, что употреблять его нужно отдельно от другой пищи, в качестве перекуса.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд не стоит применять вместо лекарств.