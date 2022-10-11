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Экс-депутат бундестага Гердт назвал взрыв на Крымском мосту спланированной провокацией

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Бывший депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выразил уверенность, что взрыв на Крымском мосту является заранее спланированной провокацией, цель которой — поставить крест на переговорах между Россией и Украиной.

«Это очередная попытка эскалации ситуации, чтобы отодвинуть её от мирных переговоров. Видимо кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на Украине прекратился и обе стороны сели за стол переговоров», — приводит слова политика РИА Новости.

Гердт обратил внимание, что как только стороны выражают желание начать переговорный процесс, появляется заранее спланированная провокация, которая препятствует разрешению конфликта мирным путём.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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