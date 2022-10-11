Экс-депутат бундестага Гердт назвал взрыв на Крымском мосту спланированной провокацией

Бывший депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выразил уверенность, что взрыв на Крымском мосту является заранее спланированной провокацией, цель которой — поставить крест на переговорах между Россией и Украиной.

«Это очередная попытка эскалации ситуации, чтобы отодвинуть её от мирных переговоров. Видимо кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на Украине прекратился и обе стороны сели за стол переговоров», — приводит слова политика РИА Новости.

Гердт обратил внимание, что как только стороны выражают желание начать переговорный процесс, появляется заранее спланированная провокация, которая препятствует разрешению конфликта мирным путём.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.