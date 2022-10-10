Два кластера для МГТУ имени Баумана готовы на 90%

Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем на территории МГТУ имени Баумана готовы на 90%, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Четырёхэтажные здания общей площадью 5000 кв. м расположены напротив будущего Центрального кластера и Квантум парка.

«Началось благоустройство прилегающей территории. В обоих корпусах завершаются фасадные работы, а остекление фасадов «Биомеда» уже полностью выполнено. Также в обоих зданиях на финальном этапе отделочные работы», — отметил Загрутдинов.

Также стало известно, что в городе Джизак (Узбекистан) открыли филиал Казанского федерального университета, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на казанский Кремль. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей — министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Учёба в филиале должна начаться 31 октября. Планируется зачислить 300 первокурсников и 59 второкурсников.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют главный корпус Горного института НИТУ «МИСиС».