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Два кластера для МГТУ имени Баумана готовы на 90%

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Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем на территории МГТУ имени Баумана готовы на 90%, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Два кластера для МГТУ имени Баумана готовы на 90%
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Четырёхэтажные здания общей площадью 5000 кв. м расположены напротив будущего Центрального кластера и Квантум парка.

«Началось благоустройство прилегающей территории. В обоих корпусах завершаются фасадные работы, а остекление фасадов «Биомеда» уже полностью выполнено. Также в обоих зданиях на финальном этапе отделочные работы», — отметил Загрутдинов.

Также стало известно, что в городе Джизак (Узбекистан) открыли филиал Казанского федерального университета, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на казанский Кремль. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей — министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Учёба в филиале должна начаться 31 октября. Планируется зачислить 300 первокурсников и 59 второкурсников.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют главный корпус Горного института НИТУ «МИСиС».

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