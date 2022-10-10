Эксперты назвали самые популярные автомобили в III квартале 2022 года

Автомобили марок Lada и Geely признаны самыми популярными среди получателей лизинговых услуг в III квартале 2022 года.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «Газпром Автолизинг».

Доли в первой десятке распределились следующим образом: Lada Granta (4,1%), Lada Largus (3,1%), Geely Tugella (2,2%), Geely Coolray (2,0%), Toyota Camry (1,9%), Mercedes-Benz E-класса (1,8%), Volkswagen Polo (1,7%), Hyundai Solaris (1,5%), Renault Duster (1,5%) и Haval Jolion (1,4%).

По оценке экспертов, юрлица и индивидуальные предприниматели за последние девять месяцев стали покупать в лизинг такие новые для отечественного рынка марки, как Exeed, DongFeng, Aurus и BYD.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.