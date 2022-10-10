В России реализовали 13 тысяч единиц автотехники в первую неделю октября
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По информации экспертов, рост отмечен во всех сегментах.
В частности, в первую неделю октября реализовано 9632 новых легковых автомобиля (+11%).
Сегмент грузовиков вырос на 36% и составил 1795 штук. Рост доли лёгких коммерческих автомобилей оценивается в 42% (1399 штук).
Ранее атоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.