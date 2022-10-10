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В России реализовали 13 тысяч единиц автотехники в первую неделю октября

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В России реализовали свыше 13 тыс. единиц новой автотехники за неделю с 3 по 9 октября, что на 17% больше, чем неделей ранее.
В России реализовали 13 тысяч единиц автотехники в первую неделю октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По информации экспертов, рост отмечен во всех сегментах.

В частности, в первую неделю октября реализовано 9632 новых легковых автомобиля (+11%).

Сегмент грузовиков вырос на 36% и составил 1795 штук. Рост доли лёгких коммерческих автомобилей оценивается в 42% (1399 штук).

Ранее атоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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