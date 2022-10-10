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Более 60% работодателей назвали недостатком молодых сотрудников безответственность

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Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели совместное исследование, в котором приняли участие работодатели, назвавшие преимущества и недостатки молодых сотрудников.
Более 60% работодателей назвали недостатком молодых сотрудников безответственность
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

По мнению работодателей, самое важное преимущество соискателей в возрасте от 18 до 25 лет — желание учиться и получать опыт, этот вариант отметили 60% участников исследования.

Также молодых специалистов отличает гибкость ума и креативность (42%), энергичность (37%), следование чётким целям (35%).

С другой стороны, безответственное отношение к рабочим обязанностям у этой категории сотрудников отметили 63% опрошенных работодателей. 52% отмечают проблемы с дисциплиной, 43% говорят о неоправданно высоких зарплатных ожиданиях, каждый третий (30%) указывает на недостаток нужных в работе навыков, 23% — на отсутствие опыта.

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