Ревматолог Загребнева рассказала о симптомах артрита

Главный ревматолог Москвы Алёна Загребнева рассказала о симптомах артрита.

«Мы вдруг начинаем ощущать утреннюю скованность, такая тугоподвижность суставов после состояния покоя. Может появляться боль суставов, связанная с их перенапряжением. Открыть бутылку воды становится сложно, движение суставов кистей в условиях напряжения вызывает боль», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если человек начал замечать невероятную усталость, то нужно измерить температуру тела вечером.

«Возможно, она будет 37,0 или 37,1 и будет уже первым сигналом, что в организме уже что-то происходит не то», — пояснила Загребнева.

Она добавила, что в такой ситуации желательно оценить уровень С-реактивного белка — маркёра воспаления в организме.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.