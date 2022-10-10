Узнать больше

Ревматолог Загребнева рассказала о симптомах артрита

Короткая ссылка
Главный ревматолог Москвы Алёна Загребнева рассказала о симптомах артрита.
Ревматолог Загребнева рассказала о симптомах артрита
  • Gettyimages.ru

«Мы вдруг начинаем ощущать утреннюю скованность, такая тугоподвижность суставов после состояния покоя. Может появляться боль суставов, связанная с их перенапряжением. Открыть бутылку воды становится сложно, движение суставов кистей в условиях напряжения вызывает боль», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если человек начал замечать невероятную усталость, то нужно измерить температуру тела вечером.

«Возможно, она будет 37,0 или 37,1 и будет уже первым сигналом, что в организме уже что-то происходит не то», — пояснила Загребнева.

Она добавила, что в такой ситуации желательно оценить уровень С-реактивного белка — маркёра воспаления в организме.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить