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Диетолог Гинзбург рассказал, что подсолнечное масло ускоряет процессы старения

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Диетолог, д. м. н. Михаил Гинзбург порекомендовал не употреблять подсолнечное масло из-за жирных кислот в его составе, которые оказывают негативное воздействие на организм.
Диетолог Гинзбург рассказал, что подсолнечное масло ускоряет процессы старения
  • РИА Новости

Речь идёт о линолевой омега-6 жирной кислоте и арахидоновой кислоте, уточнил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

«Такое, пусть и слабое, но хроническое системное воспаление вызывает более быстрое старение организма и способствует развитию большинства возрастных хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до рака», — отметил Гинзбург.

В связи с этим он посоветовал использовать оливковое и льняное масла вместо подсолнечного, соевого, кукурузного и рапсового.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в разговоре с URA.RU выразил мнение, что гречневая каша полезна, поскольку в ней содержится много белка и железа.

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