Психиатр Шмилович посоветовал обратиться за помощью к специалисту в случае внутреннего кризиса

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, д. м. н. Андрей Шмилович посоветовал людям, которые чувствуют, что их ресурсы на исходе, обратиться к специалисту.

Надо обращаться к врачу, когда вы понимаете, что ваши психологические защитные механизмы исчерпали себя и вы не можете справиться со сложившейся ситуацией, объяснил он в беседе с «Известиями».

«Очень важным критерием болезненности вашего состояния, то есть необходимости идти к специалисту, является ситуация, когда оно достигло критического уровня. Настолько критического, что из-за этого вы перестаёте справляться со своей работой, не можете наладить нормальные отношения с семьёй, с друзьями, и возникает ощущение, близкое к потере смысла», — добавил врач.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.