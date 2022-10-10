Старовойт заявил, что гарнизон Курской области будет усилен для защиты границы

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об усилении гарнизона и армейской группировки для защиты госграницы и пресечения обстрелов.

«Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и пресечения обстрелов, которые мы фактически каждый день сейчас видим», — цитирует Старовойта РИА Новости.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что с начала октября значительно увеличилось число обстрелов территории Российской Федерации в Брянской, Курской и Белгородской областях со стороны украинских формирований.