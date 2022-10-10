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Автоэксперт Шапарин назвал место по диагонали от водителя самым безопасным в салоне

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, какое место в машине можно считать самым безопасным в случае ДТП.
Автоэксперт Шапарин назвал место по диагонали от водителя самым безопасным в салоне
  • РИА Новости

Садиться следует на заднее сиденье справа, это капитанское место, сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

«Это место считается более безопасным, потому что обычно самые серьёзные аварии происходят, когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться. Чаще всего в таких авариях самые серьёзные повреждения автомобиля приходятся на сторону водителя», — объяснил Шапарин.

При этом он добавил, что пассажир даже на заднем сиденье должен быть пристёгнут в целях безопасности.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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