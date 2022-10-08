Керченская паромная переправа начнёт перевозить пассажиров 9 октября
- РИА Новости
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«Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнёт работать во второй половине дня 9 октября», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что 8 октября переправа не начнёт работу по перевозке пассажиров.
Ранее в пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируют отправить 8 октября в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск по расписанию.