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Керченская паромная переправа начнёт перевозить пассажиров 9 октября

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В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что перевозка пассажиров по Керченской паромной переправе будет возможна во второй половине дня 9 октября.
Керченская паромная переправа начнёт перевозить пассажиров 9 октября
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнёт работать во второй половине дня 9 октября», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что 8 октября переправа не начнёт работу по перевозке пассажиров.

Ранее в пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируют отправить 8 октября в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск по расписанию.

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