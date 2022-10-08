Керченская паромная переправа начнёт перевозить пассажиров 9 октября

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что перевозка пассажиров по Керченской паромной переправе будет возможна во второй половине дня 9 октября.

«Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнёт работать во второй половине дня 9 октября», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что 8 октября переправа не начнёт работу по перевозке пассажиров.

Ранее в пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируют отправить 8 октября в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск по расписанию.