Эксперт Лоран прокомментировал изменения в ПДД для электросамокатов

Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, сопредседатель Комиссии по вопросам транспортной безопасности и безопасности на транспорте Борис Лоран прокомментировал изменения в Правилах дорожного движения (ПДД) для электросамокатов и гироскутеров.

«Полностью поддерживаю внесённые дополнения в ПДД. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности и полученные травмы участников таких ДТП увеличиваются в геометрической прогрессии», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, наличие чётких правил и ответственности за их несоблюдение дисциплинирует участников дорожного движения в этом сегменте, а также повысит безопасность пешеходов.

Со своей стороны, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов в беседе с ИА REGNUM отметил, что изменения в ПДД «сняли некоторые наболевшие вопросы».

«Запрет на движение самокатов по зебре — это очевидное решение, которое приравнивает самокатчиков к велосипедистам, которым, в соответствии с ПДД, пересекать дорогу по пешеходному переходу, не спешившись, запрещено», — сказал эксперт.

Он назвал ожидаемым решением ограничение скорости движения для электрических СИМ, равно как и разрешение на передвижение по проезжей части.

«Но наиболее важным является разрешение, ограничение или запрет перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах», — заключил Завьялов.

Ранее в правительстве заявили, что теперь электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности.