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В Удмуртии выявили 659 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 659 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 46 пациентов.
В Удмуртии выявили 659 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 5584 жителя, в ковид-центрах — 231 пациент в состоянии средней тяжести, 30 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1418 человек.

Также стало известно, что Тюменская область сохраняет позиции в федеральном рейтинге по тестированию на коронавирус. Регион занимает четвёртое место — 303 686,83 исследования на 100 тыс. населения, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в области провели 4 806 098 тестирований.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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