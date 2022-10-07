В Удмуртии выявили 659 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 659 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 46 пациентов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 5584 жителя, в ковид-центрах — 231 пациент в состоянии средней тяжести, 30 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1418 человек.

Также стало известно, что Тюменская область сохраняет позиции в федеральном рейтинге по тестированию на коронавирус. Регион занимает четвёртое место — 303 686,83 исследования на 100 тыс. населения, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в области провели 4 806 098 тестирований.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.