Узнать больше

Омбудсмен Шалабаева: в Новосибирской области начали проверку после смерти мобилизованного

Короткая ссылка
Военные следователи начали проверку по факту смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище. Информацию об этом подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
Омбудсмен Шалабаева: в Новосибирской области начали проверку после смерти мобилизованного
  • РИА Новости

Это второй случай смерти человека  на сборном пункте, подтвердила она. О первом таком случае стало известно 4 октября.

«Да, подтверждаю, что был второй случай (смерти мобилизованного. — RT). Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идёт проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю», — сказала Шалабаева.

Агентство отмечает, что в училище находятся мобилизованные сразу из нескольких регионов Сибири.

Ранее глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов сообщил о решении проблемы с военнослужащими, которые ранее пожаловались на условия содержания.

Также 5 октября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что посетил воинские части региона, где находятся мобилизованные граждане.

По его словам, он обнаружил такие проблемы, как нехватка обмундирования, отсутствие кроватей и «ржавые душевые».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить