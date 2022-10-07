Омбудсмен Шалабаева: в Новосибирской области начали проверку после смерти мобилизованного

Военные следователи начали проверку по факту смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище. Информацию об этом подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

Это второй случай смерти человека на сборном пункте, подтвердила она. О первом таком случае стало известно 4 октября.

«Да, подтверждаю, что был второй случай (смерти мобилизованного. — RT). Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идёт проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю», — сказала Шалабаева.

Агентство отмечает, что в училище находятся мобилизованные сразу из нескольких регионов Сибири.

Ранее глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов сообщил о решении проблемы с военнослужащими, которые ранее пожаловались на условия содержания.

Также 5 октября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что посетил воинские части региона, где находятся мобилизованные граждане.

По его словам, он обнаружил такие проблемы, как нехватка обмундирования, отсутствие кроватей и «ржавые душевые».