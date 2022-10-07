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Нутрициолог Свиридова назвала тыкву, грибы и инжир продуктами для укрепления иммунитета

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Нутрициолог Grow Food Елена Свиридова перечислила сезонные продукты, которые помогут укрепить иммунитет в осенний период.
Нутрициолог Свиридова назвала тыкву, грибы и инжир продуктами для укрепления иммунитета
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она посоветовала употреблять тыкву, богатую витаминами А, С, В, В2, Е, РР, Т и каротином.

«Грибы — продукт, который мы привыкли есть круглый год. Но осенью... концентрация полезных веществ в них особенно высока. Вне зависимости от вида все грибы содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца», — пояснила Свиридова.

По её словам, замыкает тройку лидеров инжир, который богат клетчаткой, витаминами В6, В1, В3, PP и C, он также помогает укрепить иммунитет.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью URA.RU посоветовала для укрепления организма ездить на море каждый год.

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