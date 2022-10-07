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В Петербурге построят новый архивный комплекс

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На Заневском проспекте в Санкт-Петербурге построят новый архивный комплекс.
В Петербурге построят новый архивный комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Комплекс должен быть возведён к концу осени 2024 года. Он будет включать архивные помещения, выставочный и конференц-залы.

Здание займут Центральный государственный исторический архив Петербурга и Центральный государственный архив литературы и искусства города.

«Рад, что в Красногвардейском районе откроется новое здание архива. Сейчас в нашем районе расположен Российский государственный исторический архив, который является одним из крупнейших в мире», — заявил глава района Евгений Разумишкин.

Ранее НТВ сообщало, что более 3 тыс. снимков и газетных материалов оцифровали для портала архивно-библиотечного фонда ВДНХ.

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