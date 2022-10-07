Врач Азимова назвала красное вино и уличную еду продуктами-триггерами при мигрени
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Одним из направлений лечения мигрени является модификация образа жизни, отметила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«При мигрени не очень желательны нарушение режима сна и ненормированный график. Есть пищевые продукты — триггеры мигрени. Самые частые — это красное вино, пиво, твёрдые сорта сыра, консерванты, стритфуд. Хотя не у всех пациентов с мигренью вино может вызвать приступы», — сказала Азимова.
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