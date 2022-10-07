Врач Азимова назвала красное вино и уличную еду продуктами-триггерами при мигрени

Цефалголог, д. м. н. Юлия Азимова рассказала, что приступ мигрени могут спровоцировать красное вино, твёрдый сыр, пиво, уличная еда.

Одним из направлений лечения мигрени является модификация образа жизни, отметила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«При мигрени не очень желательны нарушение режима сна и ненормированный график. Есть пищевые продукты — триггеры мигрени. Самые частые — это красное вино, пиво, твёрдые сорта сыра, консерванты, стритфуд. Хотя не у всех пациентов с мигренью вино может вызвать приступы», — сказала Азимова.

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