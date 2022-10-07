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Пасечник заявил о начале процесса слияния Народной милиции ЛНР и ВС России

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о процессе слияния Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил Российской Федерации.
Пасечник заявил о начале процесса слияния Народной милиции ЛНР и ВС России
  • РИА Новости

«Сегодня происходит то, чего мы все так долго ждали: слияние Народной милиции с Вооружёнными силами Российской Федерации, переход под российские боевые знамёна», — приводит его заявление Луганскинформцентр.

5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Он назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики, а Леонида Пасечника — врио главы Луганской Народной Республики.

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