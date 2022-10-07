В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Местные жители нашли боеприпас в ходе земляных работ на территории садоводческого товарищества «Сапун-гора». В пункт размещения на базе кинотеатра «Севастополь» эвакуировали 29 взрослых и семерых детей.
Бомбу увезли на полигон МЧС, где боеприпас ликвидировали.
Вместе с ФАБ-100 были уничтожены ещё 40 взрывоопасных предметов военного времени, в том числе ручные гранаты, найденные в разных районах Севастополя.
Как ранее передавала онлайн-газета «Новый Севастополь», в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.