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В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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В Севастополе спасатели обезвредили авиабомбу ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны.
В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Местные жители нашли боеприпас в ходе земляных работ на территории садоводческого товарищества «Сапун-гора». В пункт размещения на базе кинотеатра «Севастополь» эвакуировали 29 взрослых и семерых детей.

Бомбу увезли на полигон МЧС, где боеприпас ликвидировали.

Вместе с ФАБ-100 были уничтожены ещё 40 взрывоопасных предметов военного времени, в том числе ручные гранаты, найденные в разных районах Севастополя.

Как ранее передавала онлайн-газета «Новый Севастополь», в городе обнаружили более 2 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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