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«Объясняем.рф»: для снятия с учёта проживающему за границей нужно явиться в военкомат

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Для снятия с воинского учёта гражданин России, проживающий за границей, должен лично прийти в военкомат и подать письменное заявление.

Об этом информирует портал «Объясняем.рф».

«Для снятия с воинского учёта (как и для постановки на него) гражданин должен лично явиться в военкомат и подать письменное заявление с указанием причины снятия и нового места жительства», — говорится в рекомендации.

Ранее портал назвал уважительные причины для неявки в военкомат по повестке.

Президент России Владимир Путин сообщил, что российское Министерство обороны не внесло в нормативно-правовую базу заявленную информацию о не попадающих под частичную мобилизацию категориях граждан вовремя, поэтому теперь необходимо вносить коррективы.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу Вооружённых сил России дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

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