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Психиатр Скавыш рассказал, как справиться с детской агрессивностью

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Детский врач-психиатр, к. м. н. Владимир Скавыш рассказал, что культурное развитие личности ребёнка снижает фактор агрессии.

«У детей снижает уровень агрессивности культурное развитие личности, гармоничное развитие высших психических функций и моральных качеств», — сказал Скавыш в беседе с РИАМО.

Так, он отметил важность нормального речевого и психологического развития ребёнка, ведь речь — локомотив всех высших психических функций человека.

Скавыш уточнил, что при некоторых заболеваниях ЦНС, а также при низком культурно-моральном развитии личности, уровень агрессивности может быть высоким.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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