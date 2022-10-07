Психиатр Скавыш рассказал, как справиться с детской агрессивностью

Детский врач-психиатр, к. м. н. Владимир Скавыш рассказал, что культурное развитие личности ребёнка снижает фактор агрессии.

«У детей снижает уровень агрессивности культурное развитие личности, гармоничное развитие высших психических функций и моральных качеств», — сказал Скавыш в беседе с РИАМО.

Так, он отметил важность нормального речевого и психологического развития ребёнка, ведь речь — локомотив всех высших психических функций человека.

Скавыш уточнил, что при некоторых заболеваниях ЦНС, а также при низком культурно-моральном развитии личности, уровень агрессивности может быть высоким.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.