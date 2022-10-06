Невролог Богомолова отметила, что нестандартные задачи повышают адаптивность мозга к переменам

Врач-невролог Олеся Богомолова рассказала, что при помощи определённых упражнений человек может самостоятельно развить у себя способность быстро реагировать на перемены.

В разговоре с «Москвой 24» она посоветовала постоянно тренировать мозг: гулять по незнакомым маршрутам, пробовать новые хобби, браться за сложные задачи на работе.

«Улучшить нейропластичность могут и простые занятия для тренировки памяти. Учите каждый день новые слова, запоминайте номера телефонов. Когда рассматриваете картины, старайтесь запечатлеть в памяти, какие предметы где расположены, какого они цвета и формы», — добавила Богомолова.

По её словам, тренируют мозг и упражнения для недоминантной руки — письмо или рисунок левой рукой. Игры на воображение также помогают развивать нейропластичность, заключила невролог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Екатерина Кашух в разговоре с URA.RU рассказала, что боли в груди и мышцах голени могут быть первыми признаками развития атеросклероза.