Владелец строительного бизнеса Лазовский посоветовал проверять квартиры со скидкой

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский предупредил потенциальных покупателей недвижимости, что привлекательная цена или дисконт в 30—40% могут быть свидетельством недостатков объекта, которые лучше выявить до завершения сделки.

При покупке недвижимости не стоит спешить — объект нужно изучить, особенно в том случае, если продавец уезжает за границу, и этим объясняется низкая цена, посоветовал эксперт в разговоре с Life.ru.

«В случае с квартирой проверьте юридическую чистоту продавца, наследственные вопросы и его дееспособность (нет ли учёта в ПНД). Сам объект необходимо проверить на предмет незаконных перепланировок, скрытых конструктивных изъянов (особенно это важно в случае ИЖС, где ошибка в фундаменте на этапе стройки может привести к сносу и строительству нового дома через пару лет) и обременений (не заложен ли дом, нет ли скрытых кредитов)», — отметил Лазовский.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.