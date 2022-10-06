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В России предложили ввести регистр прошедших принудительное психиатрическое лечение лиц

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В России нужно создать федеральный регистр лиц, прошедших принудительное психиатрическое лечение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, член президиума генсовета «Единой России» Дмитрий Хубезов.

«Безусловно, для предотвращения подобных ситуаций необходим целый комплекс мер... В первую очередь следует: создать федеральный регистр лиц, прошедших принудительное лечение и находящихся под диспансерным наблюдением», — цитирует РИА Новости Хубезова.

Он отметил, что доступ к регистру должен иметь ограниченный круг медработников.

По его словам, предложения прорабатываются в комитете Госдумы по охране здоровья.

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