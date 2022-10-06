В России предложили ввести регистр прошедших принудительное психиатрическое лечение лиц
«Безусловно, для предотвращения подобных ситуаций необходим целый комплекс мер... В первую очередь следует: создать федеральный регистр лиц, прошедших принудительное лечение и находящихся под диспансерным наблюдением», — цитирует РИА Новости Хубезова.
Он отметил, что доступ к регистру должен иметь ограниченный круг медработников.
По его словам, предложения прорабатываются в комитете Госдумы по охране здоровья.