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Комитет СФ предложил Минфину предоставлять льготные автокредиты участникам СВО

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Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает распространить программу льготного автокредитования на участников специальной военной операции, включая призванных по частичной мобилизации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, направленного вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и министру финансов Антону Силуанову.

«Комитет предлагает расширить перечень лиц, подпадающих под действие программы льготного автокредитования, включив в него граждан — участников специальной военной операции, а также мобилизованных в рамках частичной мобилизации», — говорится в документе, который подписан председателем комитета СФ Андреем Кутеповым.

Ранее Совфед одобрил закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.

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