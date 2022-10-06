Комитет СФ предложил Минфину предоставлять льготные автокредиты участникам СВО
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, направленного вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и министру финансов Антону Силуанову.
«Комитет предлагает расширить перечень лиц, подпадающих под действие программы льготного автокредитования, включив в него граждан — участников специальной военной операции, а также мобилизованных в рамках частичной мобилизации», — говорится в документе, который подписан председателем комитета СФ Андреем Кутеповым.
Ранее Совфед одобрил закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.