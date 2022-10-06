Антонов: Россия будет защищать Крым и новые регионы как часть страны

Россия будет защищать Крым и новые регионы как неотъемлемую часть страны, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Твёрдо убеждён, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны», — приводит РИА Новости слова Антонова в эфире Первого канала.

Он отметил, что действия России по данному вопросу будут непреклонны.

Ранее заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США полагают, что переданные Украине боеприпасы к РСЗО HIMARS позволяют ВСУ поражать большую часть российских целей, в том числе в Крыму.