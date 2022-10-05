Юрист Кузнецов прокомментировал индексацию пенсий в России

Никита Кузнецов, юрист по экспертным заключениям компании «Европейская юридическая служба», прокомментировал индексацию пенсий в России.

В беседе с Life.ru он отметил, что социальные пенсии с 1 апреля 2022 года были проиндексированы на 8,6% с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и дополнительно проиндексированы с 1 июня на 10%.

«Также с 1 августа была проведена ежегодная корректировка пенсий, исходя из уплаченных страховых взносов для работающих пенсионеров. С учётом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2022 года увеличился на 354 рубля 30 копеек, так как за один рабочий год пенсионеру могут начислить не более трёх пенсионных баллов», — сказал Кузнецов.

Он напомнил, что 1 балл — это 118 рублей 10 копеек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на меры социальной поддержки в Московской области до конца 2022 года предусмотрено более 65 млрд рублей. Средства направят на льготы и выплаты жителям региона.