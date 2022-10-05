Принятие новых регионов в состав России способствует обороне данных территорий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

«У России уже была логистическая и народная поддержка в четырёх республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция», — цитирует РИА Новости Квятковски.

По её словам, данное изменение произошло месяцами ранее и теперь было закреплено референдумами.

Ранее Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.

Преиздент России Владимир Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор о присоединении к России.