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Экс-аналитик Пентагона: принятие новых регионов в Россию помогает их обороне

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Принятие новых регионов в состав России способствует обороне данных территорий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

«У России уже была логистическая и народная поддержка в четырёх республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция», — цитирует РИА Новости Квятковски.

По её словам, данное изменение произошло месяцами ранее и теперь было закреплено референдумами.

Ранее Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.

Преиздент России Владимир Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор о присоединении к России.

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