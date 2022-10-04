Центры занятости до 2023 года окажут содействие находящимся под риском увольнения

В России с 4 октября вступает в силу постановление правительства, согласно которому работники, находящиеся под риском увольнения или в бессрочном отпуске без сохранения зарплаты, могут пройти бесплатные курсы, устроиться на временную работу и получать другие услуги региональных центров занятости до 31 декабря 2023 года.

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Если работодатель принял решение о простое, вы находитесь под риском увольнения или вас перевели на неполный рабочий день, работодатель предоставляет сведения в центр занятости населения. Если в центре занятости таких данных не будет, то после рассмотрения вашей заявки (поданной в центр занятости. — RT) с вами свяжется куратор и скажет, какие документы необходимо будет предоставить», — прокомментировали в Центре занятости населения Москвы.

Обратиться за помощью можно в любое государственное учреждение службы занятости населения независимо от места жительства.

У соискателя есть несколько вариантов, в том числе пройти дополнительное обучение или переподготовку по федеральному проекту «Содействие занятости».

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.