Путин заявил, что в истории системы гражданской обороны России немало героических страниц

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 90-летием образования системы гражданской обороны России.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте МЧС России. «В её (системы гражданской обороны России. — RT) истории — немало славных, героических страниц», — заявил Путин. Он подчеркнул, что силы гражданской обороны неизменно демонстрировали свою эффективность, в чрезвычайных ситуациях надёжно обеспечивали защиту граждан, материальных и культурных ценностей. 1 октября Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск России с профессиональным праздником.