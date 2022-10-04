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Путин заявил, что в истории системы гражданской обороны России немало героических страниц

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Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 90-летием образования системы гражданской обороны России.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте МЧС России.

«В её (системы гражданской обороны России. — RT) истории — немало славных, героических страниц», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что силы гражданской обороны неизменно демонстрировали свою эффективность, в чрезвычайных ситуациях надёжно обеспечивали защиту граждан, материальных и культурных ценностей.

1 октября Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск России с профессиональным праздником.

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