Путин заявил, что в истории системы гражданской обороны России немало героических страниц
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте МЧС России.
«В её (системы гражданской обороны России. — RT) истории — немало славных, героических страниц», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что силы гражданской обороны неизменно демонстрировали свою эффективность, в чрезвычайных ситуациях надёжно обеспечивали защиту граждан, материальных и культурных ценностей.
1 октября Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск России с профессиональным праздником.