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Рогов заявил, что некоторые украинцы приезжали на референдумы через Турцию

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Некоторые граждане Украины для участия в референдумах о вхождении в состав России добирались до освобождённых территорий через Турцию, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Для того чтобы проголосовать, жители Украины отправились сначала на автобусе в Турцию, затем на самолёте — в Россию, а из России — в освобождённые регионы. Эти люди в течение нескольких дней преодолевали тысячи километров», — приводит его слова газета Aydınlık.

Рогов не удивился тому, что так много граждан приняли участие в голосовании. По его словам, результат референдума — это чёткое проявление общей воли жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Как сообщается во внесённых в Госдуму договорах, республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области станут субъектами федерации в границах, существовавших на день их принятия в состав России.

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