Рогов заявил, что некоторые украинцы приезжали на референдумы через Турцию
«Для того чтобы проголосовать, жители Украины отправились сначала на автобусе в Турцию, затем на самолёте — в Россию, а из России — в освобождённые регионы. Эти люди в течение нескольких дней преодолевали тысячи километров», — приводит его слова газета Aydınlık.
Рогов не удивился тому, что так много граждан приняли участие в голосовании. По его словам, результат референдума — это чёткое проявление общей воли жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
30 сентября российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Как сообщается во внесённых в Госдуму договорах, республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области станут субъектами федерации в границах, существовавших на день их принятия в состав России.