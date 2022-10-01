С 1 октября в России вступили в силу нововведения в ОСАГО

С 1 октября в России вступает в силу ряд нововведений в ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков.

Отмечается, что теперь досрочно расторгнуть страховой договор при списании автомобиля в результате ДТП можно только при наличии документа о его утилизации.

Теперь убыток можно рассматривать без предоставления материалов о ДТП из полиции, но в случае согласия страховщика.

«В остальном изменения носят, скорее, уточняющий характер и в большей степени касаются работы страховых компаний», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Минюст зарегистрировал указание Банка России о повышении цены полиса ОСАГО с 13 сентября для аварийных водителей.