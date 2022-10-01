С 1 октября в России вступили в силу нововведения в ОСАГО
Отмечается, что теперь досрочно расторгнуть страховой договор при списании автомобиля в результате ДТП можно только при наличии документа о его утилизации.
Теперь убыток можно рассматривать без предоставления материалов о ДТП из полиции, но в случае согласия страховщика.
«В остальном изменения носят, скорее, уточняющий характер и в большей степени касаются работы страховых компаний», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее Минюст зарегистрировал указание Банка России о повышении цены полиса ОСАГО с 13 сентября для аварийных водителей.