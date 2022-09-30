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Профессор Каневская заявила, что люди старше 40 лет подвержены риску развития остеопороза

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Доктор медицинских наук профессор Светлана Каневская назвала болезни, которым подвержены люди старше 40 лет.
Профессор Каневская заявила, что люди старше 40 лет подвержены риску развития остеопороза
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что, в частности, возрастает риск остеопороза.

«С возрастом из организма начинает вымываться кальций. Кости становятся хрупкими и ломкими», — уточнила эксперт.

По её словам, также возрастает вероятность развития сахарного диабета, атеросклероза.

Кроме того, после 40 лет, как правило, ухудшается зрение.

«Для того чтобы не пропустить все эти начинающиеся изменения, важно регулярно проходить комплексную проверку организма», — добавила Каневская.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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