Диетолог Русакова рассказала об опасности слишком быстрого похудения

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, почему слишком быстрое похудение может навредить организму.

Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».

Русакова отметила, что процесс сжигания жира происходит медленнее, чем его синтез.

«При этом сам процесс сжигания жира становится очень долгим и трудоёмким, потому что это происходит в митохондриях, которых много в мышцах скелета, но не в жировых депо, где и сберегается лишний жир», — уточнила диетолог.

Она рассказала, что процесс похудения начинается после составления правильного режима питания и активных физических нагрузок.

Чаще всего наиболее интенсивно снижение веса происходит в первый месяц. За это время можно потерять от 7 до 15% от исходной массы тела, что безопасно для организма, уточнила специалист.

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