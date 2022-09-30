Специалист по недвижимости Стефан рассказала о гибком подходе к продажам на рынке жилья

Коммерческий директор Asterus Вера Стефан прокомментировала ситуацию на рынке жилья.

В беседе с Life.ru она заявила, что к настоящему времени многие девелоперы внедрили более гибкий подход к продажам.

«Все используют индивидуальный подход к клиенту. Есть покупатели, которые рассчитывают получить максимальную скидку, а есть те, кто готов купить жильё за объявленную цену, но на определённых условиях: с низкой процентной ставкой по ипотеке, со страховкой и прочее», — рассказала эксперт.

По её словам, поэтому у менеджеров по продажам компаний-застройщиков есть возможность в каждой конкретной ситуации запрашивать для покупателя индивидуальные условия.

«Что касается скидок, то это обычно уступки в размере двух-трёх процентов», — добавила Стефан.

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