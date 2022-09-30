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В Минпросвещения рассказали о планах ликвидировать третью смену в школах в следующем году

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Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что третью смену в российских школах планируется полностью ликвидировать в 2023 году.
В Минпросвещения рассказали о планах ликвидировать третью смену в школах в следующем году
  • РИА Новости

«На завершение строительства в 2023 году пяти общеобразовательных организаций в Республике Тыва в рамках ликвидации третьей смены в 2023 году (выделено. — RT) дополнительно 1,7 млрд рублей, в 2024 году — 1,6 млрд рублей. И мы ликвидируем в следующем году, таким образом, третью смену вообще», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщал, что инвесторы построят и передадут Москве 18 школ и детсадов в семи районах столицы по договорам участия.

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