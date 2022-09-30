Посол Китая заявил, что Пекин продолжит поддерживать развитие Дальнего Востока России

Китай продолжит поддерживать развитие российского Дальнего Востока, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Китай будет и далее поддерживать развитие российского Дальнего Востока и участвовать в нём, способствовать достижению весомых результатов российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке», — приводит его слова РИА Новости.

Ханьхуэй отметил, что Пекин намерен в полной мере использовать площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с Россией в разных сферах.

Ранее в российском посольстве в Пекине сообщили, что поставки угля и природного газа из России в Китай в августе установили исторический рекорд.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что переориентация поставок российского угля на восточный рынок будет проводиться в ускоренном темпе.