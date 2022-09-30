Доцент РУДН Гиринский сообщил об изменениях в выплатах по льготам и пособиям с 1 октября

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал об изменениях в системе социальных выплат с 1 октября.

Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Гиринский сообщил, что в ряде регионов России с 1 октября проиндексируют выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для граждан старше 80 лет.

Ранее правительство России установило надбавку к зарплате для сотрудников МВД и ряда российских силовых ведомств.

Согласно данным Росстата, которые проанализировал RT, в июне текущего года самой высокооплачиваемой сферой деятельности стала работа, связанная со страхованием и финансами.