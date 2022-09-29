Глава Дагестана Меликов заявил, что беспорядки в республике провоцируют спецслужбы Украины

Несанкционированные акции в Махачкале, прошедшие накануне, спровоцировали спецслужбы Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции Вооружённых сил Украины», — цитирует Меликова РИА Новости.

По его словам, координируются беспорядки не напрямую.

Ранее Меликов отмечал, что несанкционированные акции в Махачкале координировались из-за рубежа.

По его словам, целью организации данных митингов стало стремление расколоть общество.