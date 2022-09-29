военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Дагестана Меликов заявил, что беспорядки в республике провоцируют спецслужбы Украины

Короткая ссылка
Несанкционированные акции в Махачкале, прошедшие накануне, спровоцировали спецслужбы Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции Вооружённых сил Украины», — цитирует Меликова РИА Новости.

По его словам, координируются беспорядки не напрямую.

Ранее Меликов отмечал, что несанкционированные акции в Махачкале координировались из-за рубежа.

По его словам, целью организации данных митингов стало стремление расколоть общество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить