Глава Дагестана Меликов заявил, что беспорядки в республике провоцируют спецслужбы Украины
«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции Вооружённых сил Украины», — цитирует Меликова РИА Новости.
По его словам, координируются беспорядки не напрямую.
Ранее Меликов отмечал, что несанкционированные акции в Махачкале координировались из-за рубежа.
По его словам, целью организации данных митингов стало стремление расколоть общество.