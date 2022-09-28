Глава Минфина Силуанов не исключил возобновления покупки валюты

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что не исключает, что покупка российской стороной валюты может быть возобновлена в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, «никаких ограничений нет».

«Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок», — сказал глава министерства на брифинге.

Силуанов уточнил, что Министерство финансов в случае покупки валюты в 2022 году будет исходить из восстановления действующего бюджетного правила.

Ранее глава Минфина сообщил, что расходы бюджета России на 2023—2025 годы являются максимально высокими, они немного превышают 29 трлн рублей в год.

8 сентября помощник российского президента Максим Орешкин, комментируя предложение Минфина создавать резервы в золоте и юанях, заявил, что ставшие «токсичными» на фоне санкций доллар и евро необходимо менять на рубль, а не на другие валюты.