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Матвиенко заявила, что все социальные обязательства государства в России будут выполнены

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Все социальные обязательства государства в России будут выполнены. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила, что все социальные обязательства государства в России будут выполнены
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Могу сразу дать гарантии, что все социальные обязательства, которые государство взяло на себя перед нашими гражданами, безусловно, будут исполнены, что бы ни происходило, как бы ни было сложно, трудно», — приводит РИА Новости её комментарий по проекту бюджета на три года.

Матвиенко добавила, что данное обязательство записано в Конституции России.

Ранее правительство России одобрило проект нового трёхлетнего бюджета.

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