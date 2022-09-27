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Эксперт Артемьева посоветовала никому не сообщать CVV/CVC банковской карты

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Операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, что нужно знать, чтобы не стать жертвой телефонных злоумышленников, пытающихся похитить деньги с карты.
Эксперт Артемьева посоветовала никому не сообщать CVV/CVC банковской карты
  • Gettyimages.ru
  • © filadendron

В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что сотрудники банка никогда не просят назвать код из смс или пуш-уведомления, а также цифры с оборота карты — CVV/CVC.

Если на том конце провода или в переписке у вас просят назвать эти данные, перед вами мошенник, заявила она.

«Узнав секретный одноразовый пароль, мошенник может получить доступ к вашему онлайн-кабинету в банке или подтвердить транзакцию. Также внимательно стоит обходиться с данными срока действия карты. Их лучше тоже хранить в секрете, так как некоторые покупки в интернете можно провести без ввода CVC или 3Dsec-кода: достаточно номера карты и срока её действия», — пояснила она.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

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