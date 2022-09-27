Эксперт Артемьева посоветовала никому не сообщать CVV/CVC банковской карты
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В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что сотрудники банка никогда не просят назвать код из смс или пуш-уведомления, а также цифры с оборота карты — CVV/CVC.
Если на том конце провода или в переписке у вас просят назвать эти данные, перед вами мошенник, заявила она.
«Узнав секретный одноразовый пароль, мошенник может получить доступ к вашему онлайн-кабинету в банке или подтвердить транзакцию. Также внимательно стоит обходиться с данными срока действия карты. Их лучше тоже хранить в секрете, так как некоторые покупки в интернете можно провести без ввода CVC или 3Dsec-кода: достаточно номера карты и срока её действия», — пояснила она.
Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.