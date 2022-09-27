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Девелопер Щекин прогнозирует стагнацию цен на рынке недвижимости на фоне мобилизации

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Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин выразил мнение, что до конца года на рынке недвижимости произойдёт «заморозка» цен на фоне объявленной в России мобилизации.
Девелопер Щекин прогнозирует стагнацию цен на рынке недвижимости на фоне мобилизации
  • globallookpress.com

Спрос на массовые новостройки может сократиться на фоне мобилизации, особенно в небольших городах, поделился эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сегменты класса бизнес и выше, скорее всего, сохранят большую часть потенциальных клиентов. На этом фоне цены действительно уже не будут расти, как мы наблюдали это последние два года. Наиболее вероятный сценарий — стагнация цен до конца года. То есть они либо вовсе не будут увеличиваться, либо продолжат расти на уровне инфляции в наиболее ликвидных новостройках и локациях», — рассказал Щекин.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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