Девелопер Щекин прогнозирует стагнацию цен на рынке недвижимости на фоне мобилизации

Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин выразил мнение, что до конца года на рынке недвижимости произойдёт «заморозка» цен на фоне объявленной в России мобилизации.

Спрос на массовые новостройки может сократиться на фоне мобилизации, особенно в небольших городах, поделился эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сегменты класса бизнес и выше, скорее всего, сохранят большую часть потенциальных клиентов. На этом фоне цены действительно уже не будут расти, как мы наблюдали это последние два года. Наиболее вероятный сценарий — стагнация цен до конца года. То есть они либо вовсе не будут увеличиваться, либо продолжат расти на уровне инфляции в наиболее ликвидных новостройках и локациях», — рассказал Щекин.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.