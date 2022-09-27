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ЯНАО примет второе мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных в октябре

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В столице Ямало-Ненецкого автономного округа с 4 по 6 октября пройдёт мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных.
ЯНАО примет второе мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных в октябре
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Участники форума обсудят вопросы преодоления климатических и экологических вызовов, стоящих перед Крайним Севером.

В частности, в центре внимания учёных окажутся проблемы деградации вечной мерзлоты, сохранения популяций ценных пород рыб и повышения эффективности селекционно-племенной работы в северном оленеводстве.

Организаторами мероприятий-спутников Конгресса молодых учёных выступают Министерство науки и высшего образования России и Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию. Оператором мероприятий выступил фонд «Росконгресс».

14 июля стало известно, что волонтёры в ходе экологической экспедиции в ЯНАО собрали почти 11 тонн отходов.

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