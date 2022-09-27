Вертолётчики БФ на учениях уничтожили субмарину «врага» в акватории Балтийского моря
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В ходе мероприятий вертолёты морской авиации Ка-27ПЛ и Ка-27М Балтфлота на месте обнаружили и определили координаты подводной лодки, обозначили район её нахождения при помощи специальных ориентирных морских авиабомб ОМАБ-25Н, после чего условно уничтожили цель при помощи учебных противолодочных авиационных бомб УПЛАБ-50.
В мероприятии боевой подготовки было задействовано 10 единиц авиатехники.
Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.