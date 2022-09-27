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Вертолётчики БФ на учениях уничтожили субмарину «врага» в акватории Балтийского моря

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На Балтийском флоте экипажи палубных противолодочных вертолётов Ка-27М и К-27ПЛ смешанного вертолётного полка морской авиации в рамках планового учения выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне Балтийского моря.
Вертолётчики БФ на учениях уничтожили субмарину «врага» в акватории Балтийского моря
  • © mil.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В ходе мероприятий вертолёты морской авиации Ка-27ПЛ и Ка-27М Балтфлота на месте обнаружили и определили координаты подводной лодки, обозначили район её нахождения при помощи специальных ориентирных морских авиабомб ОМАБ-25Н, после чего условно уничтожили цель при помощи учебных противолодочных авиационных бомб УПЛАБ-50.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано 10 единиц авиатехники.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.

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