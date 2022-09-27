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Путин призвал оказать поддержку семьям мобилизованных работников сельского хозяйства

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Российский президент Владимир Путин призвал оказать поддержку семьям мобилизованных работников сельского хозяйства.

Во время совещания о ходе сезонных полевых работ Путин отметил, что отдельно хочет обратиться к главам всех регионов и руководителям сельхозпредприятий. Президент обратил их внимание на то, что в рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства.

«Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу. Особое», — сказал он. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, подпавшим под частичную мобилизацию.

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